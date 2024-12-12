Вестник Кавказа

Директор дагестанского "Горсервиса" ответит за многомиллиардный ущерб

Вывоз мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские правоохранители задержали директора муниципального автономного учреждения "Горсервис", подозреваемого в преступных действиях, которые нанесли многомиллиардный ущерб бюджету страны.

Директор муниципального автономного учреждения "Горсервис", занимающегося утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) в Дербенте, подозревается в причинении бюджету ущерба на сумму более 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Чиновник, вступив в сговор с сотрудниками администрации Дербента, организовал вывоз ТКО не на полигон, установленный для вверенного ему предприятия, а на стихийную несанкционированную свалку фактически в черте города - вблизи села Дюзлер в Дербентском районе, передает "Интерфакс",

"Согласно схеме по обращению с ТКО, утвержденной приказами министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, МАУ "Горсервис" должно было транспортировать ТКО на лицензированный полигон "Грин-Тау" под Избербашем"

- МВД Дагестана

По самым скромным подсчетам, чиновник своими действиями нанес государству ущерб в размере более 9 млрд рублей, он уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного дела в здании компании, а также и домах подозреваемого и его уже бывших сотрудников администрации Дербента, которые проходят по делу как свидетели, правоохранители провели обыски и изьяли документы и большую сумму наличных денег, в том числе и в валюте.

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