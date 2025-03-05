Своего представителя в Дагестане утвердил МИД России

Представительство российского внешнеполитического ведомства в Дагестане возглавил Марат Османов. До недавнего времени он был врио руководителя.
Марат Османов утвержден в должности руководителя представительства МИД России в Дагестане. Соответствующую информацию подтвердили 12 марта самом представительстве.
"Приказом Министерства иностранных дел РФ Марат Османов назначен руководителем территориального органа – представителем МИД России в Махачкале"
– пресс-служба представительства
Там отметили, что ранее он был врио руководителя, передает ТАСС.
Марату Османову 35 лет. Он появился на свет 23 июня 1989 года в селе Орта-Стал. Выпускник двух вузов – Международного пражского университета и Московского экономического института. Женат, имеет двух детей.