Москва будет следить за сделкой между ХАМАС и Израилем – Василий Небензя

Перемирие между ХАМАС и Израилем находится под пристальным вниманием России. Москва будет следить за выполнением договоренностей сторонами, отметил постпред РФ в ООН Небензя.

Россия будет наблюдать за реализацией перемирия между Израилем и движением ХАМАС, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, Москва приветствует любые предложения мирного характера, которые направлены на деэскалацию в регионе.

"Со своей стороны будем отслеживать выполнение сделки Израиля и ХАМАС, а также поддержим любые инициативы по безусловному и повсеместному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, перезапуску переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включая решения СБ и ГА ООН"

– Василий Небензя

Небензя также отметил важность Лиги арабских государств в деле нормализации ситуации в регионе. По словам российского постпреда, альянс помог создать "необходимый международный фон", под влиянием которого стороны сели за стол переговоров.

Россия продолжит сотрудничать с Лигой арабских государств для решения важных международных проблем, отметил Небензя.