Москва будет следить за сделкой между ХАМАС и Израилем – Василий Небензя

Россия будет наблюдать за реализацией перемирия между Израилем и движением ХАМАС, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По словам Небензи, Москва приветствует любые предложения мирного характера, которые направлены на деэскалацию в регионе.
"Со своей стороны будем отслеживать выполнение сделки Израиля и ХАМАС, а также поддержим любые инициативы по безусловному и повсеместному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, перезапуску переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включая решения СБ и ГА ООН"
– Василий Небензя
Небензя также отметил важность Лиги арабских государств в деле нормализации ситуации в регионе. По словам российского постпреда, альянс помог создать "необходимый международный фон", под влиянием которого стороны сели за стол переговоров.
Россия продолжит сотрудничать с Лигой арабских государств для решения важных международных проблем, отметил Небензя.