Адвокат Саакашвили подаст апелляцию на сегодняшний приговор

Сегодня Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату госсредств. Его адвокат хочет обжаловать это решение, так как считает его политическим.

Сегодняшний приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили носит политический характер, заявил адвокат бывшего лидера страны Бека Басилая.

Он подчеркнул, что цель правящей "Грузинской мечты" – сделать так, чтобы ее бывший оппонент Саакашвили оставался в заключении, пока партия находится у власти.

"Сегодня мы это услышали. Это не политическая оценка, потому что когда мы слушаем суд и его аргументы о том, почему было принято это решение, суд говорит максимум о 10% дел, а по 90% дел мы не услышали объяснений"

- Бека Басилая

Адвокат добавил, что он обжалует решение в апелляционном суде.

Напомним, что сегодня суд в Тбилиси приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам заключения в тюрьме за растрату государственных средств. Наказание также было вынесено его бывшему охраннику за превышение должностных полномочий. Прокуратура Грузии планирует обжаловать это решение и требовать замену штрафа на тюремный срок.