Вестник Кавказа

Адвокат Саакашвили подаст апелляцию на сегодняшний приговор

Адвокат Саакашвили подаст апелляцию на сегодняшний приговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату госсредств. Его адвокат хочет обжаловать это решение, так как считает его политическим.

Сегодняшний приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили носит политический характер, заявил адвокат бывшего лидера страны Бека Басилая.

Он подчеркнул, что цель правящей "Грузинской мечты" – сделать так, чтобы ее бывший оппонент Саакашвили оставался в заключении, пока партия находится у власти.

"Сегодня мы это услышали. Это не политическая оценка, потому что когда мы слушаем суд и его аргументы о том, почему было принято это решение, суд говорит максимум о 10% дел, а по 90% дел мы не услышали объяснений"

- Бека Басилая

Адвокат добавил, что он обжалует решение в апелляционном суде.

Напомним, что сегодня суд в Тбилиси приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам заключения в тюрьме за растрату государственных средств. Наказание также было вынесено его бывшему охраннику за превышение должностных полномочий. Прокуратура Грузии планирует обжаловать это решение и требовать замену штрафа на тюремный срок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Саакашвили дали 9 лет за растрату

Саакашвили дали 9 лет за растрату

Саакашвили вынесут приговор за проникновение в Грузию 14 марта

Саакашвили вынесут приговор за проникновение в Грузию 14 марта

Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проработает 6 месяцев

Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проработает 6 месяцев

Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии из-за санкций против Грузии

Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии из-за санкций против Грузии

Помилование Саакашвили не случилось из-за угрозы новых приговоров – Зурабишвили

Помилование Саакашвили не случилось из-за угрозы новых приговоров – Зурабишвили

Кобахидзе пообещал оппозиции тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией

Кобахидзе пообещал оппозиции тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией

Грузия начала расследование против &quot;Единого национального движения&quot;

Грузия начала расследование против "Единого национального движения"

Власти Грузии анонсировали массовые допросы граждан

Власти Грузии анонсировали массовые допросы граждан

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы