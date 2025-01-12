Адвокат Саакашвили подаст апелляцию на сегодняшний приговор

Сегодняшний приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили носит политический характер, заявил адвокат бывшего лидера страны Бека Басилая.
Он подчеркнул, что цель правящей "Грузинской мечты" – сделать так, чтобы ее бывший оппонент Саакашвили оставался в заключении, пока партия находится у власти.
"Сегодня мы это услышали. Это не политическая оценка, потому что когда мы слушаем суд и его аргументы о том, почему было принято это решение, суд говорит максимум о 10% дел, а по 90% дел мы не услышали объяснений"
- Бека Басилая
Адвокат добавил, что он обжалует решение в апелляционном суде.
Напомним, что сегодня суд в Тбилиси приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам заключения в тюрьме за растрату государственных средств. Наказание также было вынесено его бывшему охраннику за превышение должностных полномочий. Прокуратура Грузии планирует обжаловать это решение и требовать замену штрафа на тюремный срок.