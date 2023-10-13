Россия вывезет всех туристов из Израиля к 15 октября

Опубликовано: 13:33, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все российские туристы покинут Израиль к воскресенью. В АТОР уточнили, что в стране остается несколько отдыхающих из России.

Эвакуация туристов из России, остающихся в Израиле, завершится к воскресенью, проинформировала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"По предварительным данным, находящиеся в Израиле организованные туристы должны планово вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы"

– Ломидзе

Последние туристы будут отправлены из Израиля рейсами, назначенными на субботу и воскресенье, уточнила она, передает ТАСС.

На 10 октября в Израиле оставалось менее 100 российских туристов. На сегодня гражданам рекомендовано отказаться от поездок в регион, где обострился конфликт, уже унесший жизни двух граждан РФ.