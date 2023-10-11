Вывозить россиян из Израиля будут лайнеры Red Wings

Опубликовано: 13:55, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже сегодня стартуют вывозные авиарейсы по маршруту Тель-Авив – Москва (Жуковский), которые начинает выполнять российская авиакомпания Red Wings.

Российская авиакомпания Red Wings наращивает количество рейсов в Израиль: с сегодняшнего дня она будет выполнять ежедневный дополнительный "вывозной" рейс, сообщили в компании.

"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту "Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский)" (с технической остановкой в аэропорте Махачкала)"

- сообщение авиакомпании Red Wings

Планируется, что новый рейс WZ028 будет вылетать из аэропорта Тель-Авива в 14:00 по местному времени. Билеты на него продаваться не будут – это эвакуационный рейс, уточнили в компании, передает РИА Новости.

Авиакомпания Red Wings и раньше летала в столицу Израиля, однако в конце минувшей недели сообщила о временном сокращении программы полетов и переносе рейсов в Тель-Авив из-за риска для безопасности. В понедельник компания возобновила полеты в полном объеме, перенеся их по рекомендациям Росавиации на дневное время суток.