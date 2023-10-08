Тель-авивский аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме

Опубликовано: 11:54, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиавласти Израиля сообщили о том, что крупнейший в стране аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, расположенный рядом со столицей страны, продолжает работу в штатном режиме, сообщили в израильском МИДе.

Крупнейший в Израиле международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива, продолжает работу в штатном режиме, а все решения об отмене рейсов авиакомпании принимают в частном порядке, - сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

"Израильтяне, находящиеся за границей и желающие вернуться домой, могут быть уверены, что аэропорт имени Давида Бен-Гуриона остается открытым для вылетов и прилетов. Некоторые иностранные авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, поэтому рекомендуется уточнять информацию у самих компаний"

- МИД Израиля

Израильские авиакомпании продолжают выполнять регулярные рейсы, и количество их рейсов из разных городов мира растет: большинство из них - это коммерческие авиарейсы, говорится в сообщении.

В то же время российское Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАДН, Росавиация) минувшей ночью ограничило ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений, сообщает сайт ведомства.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Государстве Израиль с 3:00 мск 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений. Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций"

- Росавиация

Напомним, палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль накануне утром. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. На стороне боевиков помимо Палестины выступили Иран, Катар и Оман.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Международное сообщество осудило агрессию, Россия также призвала обе стороны к прекращению огня, потребовав у них вернуться за стол переговоров.