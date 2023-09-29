AZAL поможет развивать туризм в Азербайджане

Опубликовано: 21:37, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня, в День работников туризма, в Баку прошла встреча руководства крупнейшей азербайджанской авиакомпании AZALи турагентств страны, темами которой стали развитие туризма и авиации.

Перспективы сотрудничества в сферах авиации и туризма стали темой встречи представителей госконцерна AZAL и турагентств страны, сообщили в пресс-службе крупнейшей азербайджанской авиакомпании.

Разговор на встрече шел о перспективах развития туризма и авиации, а также взаимодействии двух отраслей для укрепления позиций Азербайджана на мировой арене, передает Trend.

"Мы убеждены, что активное взаимодействие между отраслями имеет важное значение для различных аспектов индустрии туризма. Наши совместные усилия позволят предложить пассажирам различные туристические продукты и услуги"

- директор по продажам и партнерству AZAL Чингиз Мурсалов

А тем для обсуждения было много – это и расширение маршрутной сети, и улучшение качества обслуживания, и создание интересных туристических предложений, и многие другие важные вопросы.

Представители турагентств станы заверили, что готовы активно сотрудничать с авиакомпанией для создания новых туристических предложений, чтобы сделать их более удобными и интересными.