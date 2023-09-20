Нахчыван станет новым туристическим центром Азербайджана

Опубликовано: 16:22, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана станет регионом, в котором будут активно развиваться всевозможные виды туризма.

Нахчыванскую Автономную Республику ждет активное развитие, которое затронет и туристический кластер, говорится в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

В первую очередь будут разработаны проекты по развитию различных видов туризма, в числе которых - зимний, сельский, экотуризм и другие, также будет подготовлен туристический атлас автономии. Туристическим центром региона станет его столица – город Нахчыван, рядом с которым у озера Батабат будет построен большой тематический туристический центр, передает Trend.

До конца будущего 2024 года на основе горных троп будут разработаны пешеходные маршруты, выпущены их карты, а также проведена оценка населенных пунктов региона, которые наиболее благоприятны для развития туризма.

Также в будущем году будет спроектирован Ордубадский тематический парк и изучена возможность создания всесезонного туркомплекса в массиве Агбулаг.

Похорошеет и сама столица автономии - в следующем году на улицах Нахчывана появятся первые трамваи, для этого будет спроектирована трамвайная линия. Также в городе увеличится число экологически чистых и безопасных автобусов и автомобилей, для которых построят зарядные станции, говорится в плане Госпрограммы.