AZAL запускает дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

AZAL предоставила дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку для тех пассажиров, рейсы которых были отложены из-за непогоды.
Пассажиры маршрута Баку-Нахчыван-Баку, чьи рейсы были отложены в связи с плохой погодой будут отправлены по месту назначения дополнительным рейсом, запущенным авиакомпанией AZAL.
«Самолет авиакомпании, выполняющий рейс J2-2153, с пассажирами двух ранее задержанных рейсов на борту, в 12:37 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Нахчыван» – пресс-служба AZAL
Впоследствии рейсы по данному направлению будут выполняться в соответствии с основным расписанием.