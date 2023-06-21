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AZAL запускает дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

AZAL запускает дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
AZAL предоставила дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку для тех пассажиров, рейсы которых были отложены из-за непогоды.

Пассажиры маршрута Баку-Нахчыван-Баку, чьи рейсы были отложены в связи с плохой погодой будут отправлены по месту назначения дополнительным рейсом, запущенным авиакомпанией AZAL.

«Самолет авиакомпании, выполняющий рейс J2-2153, с пассажирами двух ранее задержанных рейсов на борту, в 12:37 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Нахчыван» – пресс-служба AZAL

Впоследствии рейсы по данному направлению будут выполняться в соответствии с основным расписанием.

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