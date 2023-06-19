Турецкая авиакомпания соединила Баку и Измир 

Авиаперевозчик AnadoluJet с 18 июня стал осуществлять полеты из Измира в Баку. AnadoluJet является турецким лоукостером. Ранее СМИ говорили о том, что открытие рейсов произойдет 16 июня.
Бюджетный авиаперевозчик AnadoluJet стал совершать прямые полеты из турецкого города Измир в азербайджанскую столицу Баку.
Рейсы между городами были запущены 18 июня, пишет Trend.
Ранее СМИ писали о том, что самолеты перевозчика AnadoluJet будут летать из Измира в столицу Азербайджана с 16 июня.
Стоит добавить, что компания AnadoluJet является турецким лоукостером.