Турецкая авиакомпания соединила Баку и Измир 

Опубликовано: 21:19, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозчик AnadoluJet с 18 июня стал осуществлять полеты из Измира в Баку. AnadoluJet является турецким лоукостером. Ранее СМИ говорили о том, что открытие рейсов произойдет 16 июня.

Бюджетный авиаперевозчик AnadoluJet стал совершать прямые полеты из турецкого города Измир в азербайджанскую столицу Баку.

Рейсы между городами были запущены 18 июня, пишет Trend.

Ранее СМИ писали о том, что самолеты перевозчика AnadoluJet будут летать из Измира в столицу Азербайджана с 16 июня.

Стоит добавить, что компания AnadoluJet является турецким лоукостером.