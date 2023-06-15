Открывается авиасообщение между Израилем и Казахстаном 

Группа авиакомпаний Air Astana запускает авиарейсы в Израиль. Маршруты из Алматы в Тель-Авив будут выполняться с 7 сентября.
Пресс-служба Мининдустрии Казахстана проинформировала о начале полетов из Астаны в Тель-Авив. Планируется, что первый вылет будет осуществлен 7 сентября.
"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами"
– пресс-служба Мининдустрии
В ведомстве отметили, что по новому направлению рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.