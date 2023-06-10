Опубликовано: 16:15, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане открылось авиасообщение Алматы – Лахор. Рейсы будут совершаться два раза в неделю, что позволит развивать сотрудничество между Астаны с Исламабадом.

Казахстанский авиаперевозчик SCAT объявил об открытии воздушного сообщения, которое соединит Алматы с пакистанским городом Лахор, пишет пресс-служба Мининдустрии РК.

Как заявили в ведомстве, полеты по указанному маршруту будут производиться два раза в неделю. Казахстанцы смогут отправиться в пакистанский город в среду и субботу.

В министерстве подчеркнули, что открытие авиасообщения между странами улучшит двустороннее развитие во всех сферах.