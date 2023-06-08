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Индийский лоукостер будет летать в Казахстан и Узбекистан

Индийский лоукостер будет летать в Казахстан и Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Индийская авиакомпания-лоукостер IndiGo в начале осени планирует открыть рейсы из Индии в Казахстан и Узбекистан, чтобы удовлетворить спрос на поездки в страну.

В сентябре нынешнего года индийская авиакомпания-лоукостер IndiGo запустит прямые авиарейсы из Нью-Дели (Индия) в Алматы (3 раза) и Ташкент (4 раза), говорится в сообщении компании.

Ожидается, что периодичность полетов авиалайнеров лоукостера на первых порах составит три полета в неделю в Алматы и четыре полета в неделю в Ташкент, передает Trend.

Всего IndiGo с июня по сентябрь 2023 года добавит в свой график полетов 174 новых еженедельных международных рейса, включая новые направления, маршруты и частоты.

Это делается для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на международные поездки в страну.

Напомним, авиакомпания IndiGo – один из самых быстрорастущих бюджетных авиаперевозчиков в мире, она обладает авиапарком более чем в 300 самолетов и выполняет более 1,8 тыс рейсов в день. Ее маршруты пролегают в 78 внутренних и 26 международных направлениях.

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