Махачкалу и Стамбул свяжет прямой рейс "Победы"

Опубликовано: 6:52, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Дагестана в Стамбул вскоре можно будет добраться прямым рейсом. "Победа" с июля запускает рейсы, авиабилет Махачкала-Стамбул можно приобрести от 8,3 тыс рублей.

Отечественный лоукостер "Победа" в июле начнет выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Стамбулом.

"Полеты по маршруту Махачкала - Стамбул возобновятся 1 июля 2023 года и будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам"

– перевозчик

Билеты на самолет в Стамбул из Махачкалы можно приобрести на сайте компании. Минимальная стоимость составляет 8,3 тыс рублей.

Стамбул не только является популярным туристическим направлением, но и удобным авиахабом, откуда россияне могут полететь в те страны, с которыми сегодня отсутствует прямое авиасообщение.