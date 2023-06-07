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Махачкалу и Стамбул свяжет прямой рейс "Победы"

Махачкалу и Стамбул свяжет прямой рейс &quot;Победы&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из Дагестана в Стамбул вскоре можно будет добраться прямым рейсом. "Победа" с июля запускает рейсы, авиабилет Махачкала-Стамбул можно приобрести от 8,3 тыс рублей.

Отечественный лоукостер "Победа" в июле начнет выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Стамбулом.

"Полеты по маршруту Махачкала - Стамбул возобновятся 1 июля 2023 года и будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам"

– перевозчик

Билеты на самолет в Стамбул из Махачкалы можно приобрести на сайте компании. Минимальная стоимость составляет 8,3 тыс рублей.

Стамбул не только является популярным туристическим направлением, но и удобным авиахабом, откуда россияне могут полететь в те страны, с которыми сегодня отсутствует прямое авиасообщение.

Рейсов из Москвы в Стамбул станет больше

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