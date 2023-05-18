Рейсов из Москвы в Стамбул станет больше

Опубликовано: 19:14, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 5 июня Nordwind будет летать между Москвой и Стамбулом. Рейсы будут совместные с «Икаром». Самолеты будут летать два раза в неделю.

Перевозчик Nordwind добавил в летнее расписание рейс в Стамбул из российской столицы. Первый полет назначен на 5 июня.

Самолеты по маршруту Москва-Стамбул будут летать два раза в неделю. На маршрут поставят вместительные Boeing-777-200, рассчитанные на 440 пассажиров. Рейсы планируется выполняться совместно с российской компанией "Икар".

Билеты уже поступили в продажу, на данный момент приобрести авиабилет туда-обратно можно за 30 тыс рублей. В стоимость включен багаж.