Вестник Кавказа

Гостиниц и баз отдыха в Новороссийске стало больше

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Более десяти новых мест размещения появилось в Новороссийске в течение последнего года, рассказал мэр. Он также озвучил цифры по туристическому потоку за прошлый год.

Новороссийск обрел 12 новых гостиниц и баз отдыха за год, такие данные привел глава города Андрей Кравченко.

"Самые крупные из них – это гостиница "Гранд Ян", база отдыха "Атмосфера", гостевой дом "Черное море" и первая пятизвездочная гостиница "Дюрсо Тауэр"

– Кравченко

По словам градоначальника, в 2024 году в Новороссийске побывали свыше полутора миллионов гостей. За летний сезон количество туристов в Новороссийске выросло относительно минувшего года на сто тысяч человек.

Мэр рассказал также, что летом 2024 года в Новороссийске действовали 34 санатория. Для юных отдыхающих были доступны три детских лагеря.

Напомним, что, согласно озвученному ранее прогнозу, Новороссийск в будущем сезоне намерен принять 1,7 млн туристов.

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