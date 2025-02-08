Вестник Кавказа

В Новороссийске решили не повышать стоимость проезда до 50 рублей

В Новороссийске решили не повышать стоимость проезда до 50 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд в маршрутках в Новороссийске станет дороже в апреле, однако стоимость вырастет не так сильно, как планировалось ранее.

В администрации Новороссийска сообщили, что повышение стоимости проезда в маршрутках до 50 рублей отменено.

С 16 апреля на курорте проезд будет стоить 45 рублей на маршрутах 2, 20, 21, 8А, 18, 31 и 34. На других маршрутах плата вырастет до 48 рублей, уточнили в администрации.

"В управлении транспорта проведено совещание по вопросу повышения тарифа на автобусных маршрутах… Стоимость 50 рублей отменена"

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