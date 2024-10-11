Вестник Кавказа

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель российского президента пообщался с израильским послом в Москве. Стороны поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке, в том числе о ситуации вокруг сектора Газа.

В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ, курирующего вопросы Ближнего Востока и Африки, замглавы МИД с послом Израиля в Москве. Об этом 14 января информирует на своем сайте российский МИД.

Особое внимание Михаил Богданов и Симона Гальперин уделили ситуации на Ближнем Востоке.

"При этом отдельное внимание было уделено обстановке в секторе Газа на фоне поступающих сообщений о наметившемся прогрессе в переговорах по поводу параметров соглашения о деэскалации напряженности и освобождении удерживаемых в анклаве заложников, в том числе наших соотечественников, в обмен на палестинских заключенных"

– МИД РФ

Напомним, очередные переговоры по сектору Газа проходят в катарском городе Доха.

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