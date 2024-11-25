Вестник Кавказа

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль и ХАМАС продолжают работу над возможным соглашением. Однако среди израильской политической элиты находятся те, кто выступает против переговоров до полной ликвидации группировок ХАМАС в секторе Газа.

Глава израильского Минфина Бецалель Смотрич призвал не идти на соглашение с ХАМАС, если сделка будет подразумевать освобождение членов организации, передают израильские СМИ.

"Мы не будем участвовать в сделке о капитуляции, условия которой включают освобождение террористов, завершение войны и уничтожение прогресса, которого мы достигли большой кровью"

– Бецалель Смотрич 

Министр призвал продолжить военную операцию для полной очистки Газы от формирований ХАМАС, принудив движение к капитуляции и освобождению заложников. 

Несмотря на значительный прогресс в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС, у сторон до сих пор есть разногласия касательно вывода частей ЦАХАЛ и обмена израильских заложников на палестинских заключенных.    

Подчеркивается, что соглашение может быть достигнуто до инаугурации Дональда Трампа 20 января, передает Associated Press (AP).

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