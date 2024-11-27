ХАМАС возглавил младший брат убитого Яхьи Синвара – СМИ

Как сообщают западные СМИ, в ХАМАС сменилось руководство. Бразды правления палестинским движением забрал Мухаммед Синвар, младший брат убитого ранее руководителя движения Яхьи Синвара.

Новым главой ХАМАС стал младший брат убитого ранее Яхьи Синвара Мухаммед, передают СМИ.

"Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи - Мухаммед, и он работает над восстановлением боевого крыла движения"

– Wall Street Journal

Отмечается, что среди элиты ХАМАС произошли разногласия по вопросу власти. Лидеры в Дохе пришли к заключению, что организация должна управляться коллегиально и создали совет, однако высокопоставленные члены ХАМАС в Газе отказались признать такую форму управления и теперь действуют под началом младшего брата Яхьи Синвара.

Напомним, что Яхья Синвар был уничтожен ЦАХАЛ в середине октября минувшего года. Устранение главы движения стало частью военной операции Израиля после атаки ХАМАС в октябре 2023 года.