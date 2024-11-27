ХАМАС возглавил младший брат убитого Яхьи Синвара – СМИ

Новым главой ХАМАС стал младший брат убитого ранее Яхьи Синвара Мухаммед, передают СМИ.
"Теперь во главе признанной США террористической группировки стоит другой Синвар, младший брат Яхьи - Мухаммед, и он работает над восстановлением боевого крыла движения"
– Wall Street Journal
Отмечается, что среди элиты ХАМАС произошли разногласия по вопросу власти. Лидеры в Дохе пришли к заключению, что организация должна управляться коллегиально и создали совет, однако высокопоставленные члены ХАМАС в Газе отказались признать такую форму управления и теперь действуют под началом младшего брата Яхьи Синвара.
Напомним, что Яхья Синвар был уничтожен ЦАХАЛ в середине октября минувшего года. Устранение главы движения стало частью военной операции Израиля после атаки ХАМАС в октябре 2023 года.