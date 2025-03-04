Автомобиль снова упал с моста в Тбилиси

В Тбилиси автомобиль снова упал в реку. Это уже второй случай за неделю.

В Тбилиси произошло очередное падение автомобиля с моста в реку Кура. Инцидент произошел на Метехском мосту.

Сообщается, что водитель остался жив, выбравшись из салона тонущей машины через окно. Мужчине оказали помощь туристы с речного трамвая.

Отмечается, что спасателям пришлось работать в другом месте, так как машину унесло сильным течением. Специалисты в течение четырех часов искали затонувший автомобиль, после чего подняли его на поверхность.

Отметим, что это уже второй случай падения машины в реку в Тбилиси за неделю. 4 марта все закончилось трагически: водитель легковушки погиб.