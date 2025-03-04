Вестник Кавказа

Автомобиль снова упал с моста в Тбилиси

Река Кура в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси автомобиль снова упал в реку. Это уже второй случай за неделю.

В Тбилиси произошло очередное падение автомобиля с моста в реку Кура. Инцидент произошел на Метехском мосту. 

Сообщается, что водитель остался жив, выбравшись из салона тонущей машины через окно. Мужчине оказали помощь туристы с речного трамвая. 

Отмечается, что спасателям пришлось работать в другом месте, так как машину унесло сильным течением. Специалисты в течение четырех часов искали затонувший автомобиль, после чего подняли его на поверхность. 

Отметим, что это уже второй случай падения машины в реку в Тбилиси за неделю. 4 марта все закончилось трагически: водитель легковушки погиб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории &quot;Винзавода&quot;

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории "Винзавода"

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Авария отключила газ сотне тысяч абонентов в Грузии

Нацбанк Грузии пополнит валютные запасы

Нацбанк Грузии пополнит валютные запасы

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: на КПП застряли около 1,4 тыс фур

Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Сотрудник погранслужбы арестован в Грузии

Сотрудник погранслужбы арестован в Грузии

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Дворец шахмат в Тбилиси реконструируют

Дворец шахмат в Тбилиси реконструируют

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы