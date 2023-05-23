Опубликовано: 15:43, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И Черное, и Азовское море еще слишком холодны для купания. Местами вода прогрелась до плюс 18 - это максимум. Для купания подходит вода теплее 21 градуса.

Вода в Черном море в районе курортов Краснодарского края сохраняет бодрящую температуру, говорить о начале купального сезона преждевременно.

Синоптики констатируют, вода в Черном море в этом году возле российского побережья прогревается крайне медленно. Самая теплая вода на сегодня в районе Туапсе - плюс 18. Море у побережья Новороссийска и Геленджика чуть прохладнее - плюс 17. На пляжах Сочи и Анапы, наиболее популярных курортов в 2023 году, вода в море самая холодная, ее температура составляет 16 градусов тепла. Неделю назад показатели были похожими: море прогрелось тогда до 14-16 градусов.

Для того чтобы туристы смогли купаться, море должно нагреться еще минимум на пять градусов. По прогнозам купальный сезон откроется во второй половине июня.

Вода в Азовском море держит аналогичную температуру. Море на 23 мая теплее всего в следующих городах:

Ейск - плюс 18,

Приморско-Ахтарск - плюс 18,

Темрюк - плюс 17.

Обычно пляжный сезон на Азовском море начинается раньше, чем на Черном - сказывается небольшая глубина водоема.