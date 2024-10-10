Краснодарский край станет центром развития единоборств

В нынешнем 2025 году в Краснодарском крае завершится создание целой сети районных центров единоборств, которое позволит региону выйти в лидеры по развитию по этим видам спорта на Юге России.

В 33 из 44 муниципальных образований Краснодарского края открылись районные центры единоборств – до конца года они заработают во всех регионах края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году завершаем создание сети районных центров единоборств: 33 уже возведены, остальные планируем достроить до конца года"

- Вениамин Кондратьев

Руководство края уделяет огромное внимание строительству таких центров – особо приветствуется развитие самбо как национального вида спорта, темой этого стало совещание, которое прошло с участием главы региона, в нем также принял участие вице-губернатор региона Александр Нестеренко и его министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко, передает "АиФ-Юг".

За 10 лет в крае возвели 277 объектов - спортзалов, спорткомплексов и площадок, бассейнов и центров единоборств: Они нужны жителям всех возрастов, хотя, конечно, особым успехом пользуется самбо: самообороной без оружия занимаются 525 тысяч школьников, и проект уже вышел за пределы школ, на уровень краевой системы, отметил Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край уже признан лучшим спортивным регионом России благодаря своей инфраструктуре по итогам 2024 года: физкультурой и спортом в нем занимаются более 67% жителей, доложил вице-губернатор Александр Нестеренко.