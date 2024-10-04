Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

В горах Сочи открыли фестиваль Rosa Run. В нем принимают участие более 3 тыс спортсменов из России, Грузии, Франции и Казахстана.

Фестиваль бега Rosa Run вновь собрал спортсменов и любителей активного отдыха на великолепном курорте "Роза Хутор" в Сочи – всего более 3000 участников из РФ, Беларуси, Грузии, Франции и Казахстана.

"Rosa Run собрал более 3 тыс. участников из России, Беларуси, Грузии, Франции и Казахстана"

– Организаторы фестиваля

Фестиваль в этом году проходит в девятый раз. С момента своего основания он зарекомендовал себя как одно из самых ожидаемых событий в мире бега и активного отдыха. Важно отметить, что этот фестиваль не просто соревнование, а социально-культурное событие, объединяющее людей всех возрастов и национальностей.

Тематика фестиваля 2024 года, "Бежим в будущее", подчеркивает важность развития и инноваций в спорте. Она призывает участников задуматься о своих целях и мечтах, а также о том, как спорт может изменить их жизнь к лучшему.

Запланировано четыре тематических забега, каждый из которых будет обрамлен специальными мероприятиями и активностями.

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