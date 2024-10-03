Вестник Кавказа

Сочи подешевеет для туристов на 50% в октябре

Ресторан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В октябре отдохнуть в Сочи можно в два раза дешевле, чем летом: отельеры снижают цены на 20-30% и даже 50% по сравнению с пиком сезона.

Осенний отдых в Сочи существенно дешевле, чем в летние месяцы. Так, в октябре цены на отдых падают  на 50% по сравнению с высоким сезоном.

«Осенью в Сочи существенно дешевле, самый пик сезона там в августе. В сентябре еще бархатный сезон, разница с августом в 20-30%. В октябре это уже может быть в два раза дешевле»

– гендиректор одной из российских туристических компаний Дмитрий Арутюнов

По данным аналитики, в октябре предложения по размещению в отелях и апартаментах можно подыскать на в 20-30%. ниже стоимости, характерной для самого разгара сезона, что делает отдых в Сочи более доступным.

Дополнительно, отельеры часто вводит специальные осенние предложения и акции на продолжительное пребывание.

Несмотря на привлекательность сочинского лета с его знойными днями и теплыми ночами, осенний период не уступает летнему и имеет свои достоинства. Так, в октябре температурный режим в Сочи находится в районе 18-24 градусов, обеспечивая идеальные условия для насыщенного отдыха среди природы. 

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