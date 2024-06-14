Вестник Кавказа

Центробанк РФ готов к резкому повышению ставки

Центробанк РФ готов к резкому повышению ставки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦЕнтробанк России заявил о том, что ключевая ставка может быть значительно повышена в июле. Для этого необходимо ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.

В июле Центробанк РФ может значительно повысить ключевую ставку, об этом информирует непосредственно сам регулятор.

Отмечается, что для повышения ставки необходимы данные статистики о реализации альтернативного сценария в экономике. Уточняется, что в момент принятия решений в этом месяце таких данных получено не было.

"Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном"

– ЦБ России

В релизе регулятора уточняется, что согласно такому сценарию, напряженность на рынке труда будет расти, кроме того, сценарий предполагает резкое увеличение операций по кредитам, а также рост потребительской и инвестакивности.

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