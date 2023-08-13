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Центр Ростова хотят расчистить от старинных аварийных домов

Центр Ростова хотят расчистить от старинных аварийных домов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени центр Ростова-на-Дону может лишиться своей прелести, а заодно и почти 40 старинных домов, которые, по заверениям городского руководства, пришли в полную негодность и угрожают безопасности горожан.

Центр Ростова-на-Дону может лишиться своей изюминки – старых доходных домов, которые пришли в полную негодность из-за своей ветхости, сообщил на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджету первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

Если не принять срочные меры, то эти дома придется снести: горадминистрация составляет их список, в который, по предварительным данным, войдут как минимум 38 таких строений, пишет "Блокнот".

Первый кандидат на продажу частному инвестору – "Доходный дом братьев Парамоновых", признанный объектом культурного наследия регионального значения.

"Если мы сейчас не предпримем какие-то мероприятия, чтобы этот дом сохранить, он должен быть снесен по решению суда. По "старому Ростову" по искам прокуратуры уже вынесены решения по 17-ти многоквартирным домам"

- Юрий Овчинников

Вот только возникает одна проблема: не снесет ли новый собственник старинное здание, снимет с аварийного дома статус объекта культурного наследия, а потом построит на его месте очередной элитный небоскреб? – беспокоятся депутаты.

Однако городские власти полны оптимизма, полагая, что старинное здание проще и дешевле реконструировать, сохранив те детали, которые представляют культурную ценность.

Чем питается такой их оптимизм, пока неясно.

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