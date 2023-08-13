Центр Ростова хотят расчистить от старинных аварийных домов

Центр Ростова-на-Дону может лишиться своей изюминки – старых доходных домов, которые пришли в полную негодность из-за своей ветхости, сообщил на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджету первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.
Если не принять срочные меры, то эти дома придется снести: горадминистрация составляет их список, в который, по предварительным данным, войдут как минимум 38 таких строений, пишет "Блокнот".
Первый кандидат на продажу частному инвестору – "Доходный дом братьев Парамоновых", признанный объектом культурного наследия регионального значения.
"Если мы сейчас не предпримем какие-то мероприятия, чтобы этот дом сохранить, он должен быть снесен по решению суда. По "старому Ростову" по искам прокуратуры уже вынесены решения по 17-ти многоквартирным домам"
- Юрий Овчинников
Вот только возникает одна проблема: не снесет ли новый собственник старинное здание, снимет с аварийного дома статус объекта культурного наследия, а потом построит на его месте очередной элитный небоскреб? – беспокоятся депутаты.
Однако городские власти полны оптимизма, полагая, что старинное здание проще и дешевле реконструировать, сохранив те детали, которые представляют культурную ценность.
Чем питается такой их оптимизм, пока неясно.