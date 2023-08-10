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В Ростове началась застройка территории старого аэропорта

В Ростове началась застройка территории старого аэропорта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Строительство первого ЖК на месте старого аэропорта стартовало в Ростове-на-Дону. В будущем здесь появится целый микрорайон.

Старый ростовский аэропорт обретет новую жизнь, вместо него в городе вырастет новый микрорайон.

"Мы дали старт микрорайону "Новый Ростов" сегодня с [жилого] квартала "Полет", и в сентябре этого года мы уже здесь начинаем строить детский сад, а в первом квартале 2025 года - строительство школы на 1,1 тыс. мест. Мы планируем, что начнем застройку старого аэропорта с трех локаций"

– гендиректор компании "ЮгСтройИнвест" Юрий Иванов

Старый ростовский аэровокзал закрылся в конце 2017 года. Теперь на его месте вырастет новый современный микрорайон. Инвестиции в проект составят 132 млрд рублей, площадь работ - почти 368 га.

На месте аэропорты появятся жилые кварталы, парки, школы и детские сады, медучреждения и развлекательные центры. Завершить работы планируется 18 лет.

До конца 2023 года ростовчане пересядут на новые городские автобусы

До конца 2023 года ростовчане пересядут на новые городские автобусы

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