Вестник Кавказа

БРИКС представит свою платежную систему в Казани

Папка Брикс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект платежной системы БРИКС будет представлен в этом месяце, рассказал глава Минфина РФ. Доклад о будущей платежной системе презентуют на саммите БРИКС в Казани.

На саммите в Казани лидерам стран БРИКС будет представлена инициатива создания платежной системы БРИКС, сообщил сегодня глава российского Минфина Антон Силуанов.

"Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы... Он содержит следующие инициативы – трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы"

– министр

Он заметил, что экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике. Их доля в глобальной экономике растет быстрее общемировых темпов.

"Доли стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году достигнет рекордных 36,7%, в сравнении со странами G7, где этот показатель равен 29,6%"

– Силуанов

Более 30 стран примут участие в предстоящем XVI саммите БРИКС, который состоится в столице Татарстана 22-24 октября.

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