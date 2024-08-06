Вестник Кавказа

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мир на Южном Кавказе не входит в интересы Запада. Желание разместить свой контингент в Армении направлено на затягивание конфликта и разведку против РФ, заявил глава ФСБ.

"Миротворцы" Запада не стремятся к миру на Южном Кавказе, они лишь затягивают переговорный процесс и ищут возможность для разведки против РФ и размещения контингента НАТО в регионе, об этом сообщил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ, которое проходит в столице Казахстана.

"Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской"

– Бортников

Он напомнил, что на территории Армении возле границы с Азербайджаном уже действует миссия наблюдателей ООН, эти "миротворцы" ведут "разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнеров".

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