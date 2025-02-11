Вестник Кавказа

Теракты в синагоге и метро предотвратили в Москве

Теракты в синагоге и метро предотвратили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФСБ предотвратила теракт в метро в Москве и атаку на синагогу в Подмосковье. Боевиком оказался выходец из Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело.

В Москве ликвидировали террориста, который готовил террористический акт в столичном метро и атаку на синагогу в Московской области, пишет пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

Нейтрализованным боевиком оказался выходец одной из стран Центральной Азии. В ведомстве подчеркнули, что он состоял в запрещенной в России террористической организации.

Отмечается, что преступник планировал устроить подрывы в подмосковной синагоге и на одной из станций метрополитена. Для реализации своих целей он изготовил взрывные устройства.

После совершения террористических атак мужчина собирался покинуть Россию. Он планировал уехать в Афганистан, чтобы пополнить ряды запрещенной террористической организации.

В Центре общественных связей уточнили, что во время задержания боевик оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ. В результате он был уничтожен ответным огнем.

По данному факту было заведено уголовное дело по двум статьям – "Приготовление к совершению террористического акта" и "Участие в деятельности террористической организации".

В ЦОС ФСБ также распространили кадры с места пребывания убитого боевика. На видео показан схрон, где террорист хранил огнестрельное оружие и компоненты самодельной взрывчатки.

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