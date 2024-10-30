Вестник Кавказа

Свыше 20 терактов предотвратили в России с начала 2025 года

Свыше 20 терактов предотвратили в России с начала 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В НАК заявили, что с начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта. Там же добавили, что подготовка значительной части осуществлялась по заданию Киева и МТО.

В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством председателя НАК Александра Бортникова.

На нем были рассмотрены вопросы работы федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз и выработаны меры.

На заседании было отмечено, что с начала 2025 года в России предотвратили 23 террористических акта, а подготовка к ним осуществлялась по заданию Киева и МТО.

В НАК также подчеркнули, что в 2025 году выявлено 11 схронов с оружием и боеприпасами. Кроме того, добавили в Комитете, удалось пресечь деятельность 224 боевиков.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанец примкнул к экстремистской организации

Дагестанец примкнул к экстремистской организации

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

О сложной обстановке на Северном Кавказе сообщили в ФСБ

О сложной обстановке на Северном Кавказе сообщили в ФСБ

ФСБ уничтожила сеть телефонных мошенников Давида Кезерашвили

ФСБ уничтожила сеть телефонных мошенников Давида Кезерашвили

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

В Дагестане увековечат память пограничников-героев

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

Россия обвинила Запад в попытке новой цветной революции в Грузии

Россия обвинила Запад в попытке новой цветной революции в Грузии

Подрядчик пытался &quot;заработать&quot; на новом терминале аэропорта Ставрополь

Подрядчик пытался "заработать" на новом терминале аэропорта Ставрополь

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы