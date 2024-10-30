Свыше 20 терактов предотвратили в России с начала 2025 года

В НАК заявили, что с начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта. Там же добавили, что подготовка значительной части осуществлялась по заданию Киева и МТО.

В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством председателя НАК Александра Бортникова.

На нем были рассмотрены вопросы работы федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз и выработаны меры.

На заседании было отмечено, что с начала 2025 года в России предотвратили 23 террористических акта, а подготовка к ним осуществлялась по заданию Киева и МТО.

В НАК также подчеркнули, что в 2025 году выявлено 11 схронов с оружием и боеприпасами. Кроме того, добавили в Комитете, удалось пресечь деятельность 224 боевиков.