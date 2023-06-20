Богданов и помощник главы МИД Ирана обсудили ситуацию в регионе

Спецпредставитель президента РФ и старший помощник главы МИД Ирана встретились во вторник в столице Казахстана. Центральной темой встречи стала обстановка в регионе.
В Астане 20 июня состоялась встреча спецпредставителя президента, замглавы МИД России и старшего помощника главы МИД Ирана. Об этом пишут иранские СМИ.
В ходе разговора Михаил Богданов и Али Асгар Хаджи обсудили региональную ситуацию, отметив при этом важность борьбы с терроризмом в регионе.
Они также поговорили о нормализации сирийско-турецких отношений и о гуманитарной ситуации в Сирии.