Богданов и помощник главы МИД Ирана обсудили ситуацию в регионе

Опубликовано: 20:56, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецпредставитель президента РФ и старший помощник главы МИД Ирана встретились во вторник в столице Казахстана. Центральной темой встречи стала обстановка в регионе.

В Астане 20 июня состоялась встреча спецпредставителя президента, замглавы МИД России и старшего помощника главы МИД Ирана. Об этом пишут иранские СМИ.

В ходе разговора Михаил Богданов и Али Асгар Хаджи обсудили региональную ситуацию, отметив при этом важность борьбы с терроризмом в регионе.

Они также поговорили о нормализации сирийско-турецких отношений и о гуманитарной ситуации в Сирии.