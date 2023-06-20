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Богданов и помощник главы МИД Ирана обсудили ситуацию в регионе

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спецпредставитель президента РФ и старший помощник главы МИД Ирана встретились во вторник в столице Казахстана. Центральной темой встречи стала обстановка в регионе.

В Астане 20 июня состоялась встреча спецпредставителя президента, замглавы МИД России и старшего помощника главы МИД Ирана. Об этом пишут иранские СМИ.

В ходе разговора Михаил Богданов и Али Асгар Хаджи обсудили региональную ситуацию, отметив при этом важность борьбы с терроризмом в регионе.

Они также поговорили о нормализации сирийско-турецких отношений и о гуманитарной ситуации в Сирии.

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