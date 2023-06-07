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Иран заинтересован в газовом хабе с Россией

Иран заинтересован в газовом хабе с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран будет реализовывать свой газовый потенциал, для этого на юге страны, на берегу Персидского залива, будет создан газовый хаб. Участниками проекта станут также РФ, Туркменистан и Катар.

Газовый хаб хотят создать в Иране при участии России, Туркменистана и Катара.

Иранский газовый хаб расположится на юге Ирана в провинции Бушер - на берегу Персидского залива, сообщает агентство Tasnim.

"У нас вторые по величине запасы газа в мире, поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе (Эселуйе) в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией"

– иранский министр нефти Джавад Оуджи

Сроки реализации проекта не называются.

Ассалуйе - место расположения крупной промзоны Парс, включающей порт, промышленные предприятия, нефте- и газо- станции. Транспортная инфраструктура района включает также аэропорт и строящуюся железную дорогу в направлении Шираза.

В основу хаба лягут, вероятно, запасы газа, поступающих из двух крупных месторождений "Южный Парс" и "Хайям". Разработку месторождений в районе Ассалуйе наряду с иранскими госкомпаниями ведет российский "Газпром", сейчас обсуждается разработка месторождений "Северный Парс" и "Киш".

Отметим, что мировой лидер по запасам газа - Россия. Второе место занимает Иран, имеющий 34 077 млрд куб м, третья крупнейшая газовая держава в мире - Катар.

Когда откроют газовый хаб в Турции?

Когда откроют газовый хаб в Турции?

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