Когда откроют газовый хаб в Турции?

Газовый хаб в Турции заработает самое позднее в течение года, такие сроки озвучил министр энергетики республики.
"Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции"
— Фатих Донмез
Кому нужен газовый хаб в Турции?
Глава Минэнерго пояснил, что в открытии хаба, работы по созданию которого уже ведутся, особенно заинтересованы страны Южной Европы.
Министр поделился, что власти стран этого региона не задают вопросов о том, удастся реализовать проект или нет. Эти государства интересует следующий этап - когда именно хаб будет запущен.
Напомним, проекту создания хаба для транспортировки через Турцию природного газа был дан старт президентами РФ и Турции в октябре прошлого года. Планируется, что он поможет компенсировать поставки, утраченные из-за повреждения "Северного потока".