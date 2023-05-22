Когда откроют газовый хаб в Турции?

Опубликовано: 22:35, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проект хаба для поставок газа в Турции будет реализован в любом случае. Сроки его исполнения достаточно сжатые - он начнет действовать максимум через год.

Газовый хаб в Турции заработает самое позднее в течение года, такие сроки озвучил министр энергетики республики.

"Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции"

— Фатих Донмез

Кому нужен газовый хаб в Турции?

Глава Минэнерго пояснил, что в открытии хаба, работы по созданию которого уже ведутся, особенно заинтересованы страны Южной Европы.

Министр поделился, что власти стран этого региона не задают вопросов о том, удастся реализовать проект или нет. Эти государства интересует следующий этап - когда именно хаб будет запущен.

Напомним, проекту создания хаба для транспортировки через Турцию природного газа был дан старт президентами РФ и Турции в октябре прошлого года. Планируется, что он поможет компенсировать поставки, утраченные из-за повреждения "Северного потока".