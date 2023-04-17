Турция будет продавать через газовый хаб до 40% газа в Европу

Газовый хаб позволит Турции ежегодно продавать до 40 млрд куб м природного газа, основным покупателем выступит Европа.
"Из порядка 100 млрд куб. м получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать. Для этого создается и центр газовой торговли (газовый хаб)",
– рассказал глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.
Турция заручилась поддержкой поставщиков СПГ, среди которых Россия, Азербайджан и Иран, и активно проводит переговоры с возможными покупателями.
"Мы планируем сделать соседний с нами регион рынком сбыта для этого газа. Это Балканы, Европа" ,
– поделился Донмез.
Уже стартовала отгрузка голубого топлива в Болгарию, ведутся переговоры с Македонией, Румынией, добавил министр.
Газовый хаб начнет работать в этому году. Ожидается, что он поможет установить на газовом рынке более справедливые цены.