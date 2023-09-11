Очередную, особенно циничную провокацию попытались совершить армянские НВФ на земле Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, – они использовали собаку-камикадзе, рассказали в Минобороны АР.
Попытка теракта была направлена против азербайджанских военных, которые несли боевое дежурство в направлении Ходжавендского района.
Боевики прикрепили к ошейнику собаки самодельную бомбу, управляемую на расстоянии. Затем животное заставили отправиться к позициям ВС АР.
Однако, благодаря внимательности азербайджанских военнослужащих, СВУ не было приведено в действие.
"Мы категорически осуждаем данную провокацию. Это действие, противоречит протоколу Конвенции о запрещении и ограничении применения отдельных видов обычного оружия, мин, минных ловушек и других устройств"
– Минобороны АР
В ведомстве обратили внимание на аморальность использования животных для покушения на убийство, подчеркнув, что произошедшее нельзя квалифицировать иначе, чем теракт.