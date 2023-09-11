Опубликовано: 17:38, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Армянские боевики в Ханкенди попытались совершить теракт, проявив при этом наклонности живодеров: они буквально заминировали собаку и отправили ее с бомбой на азербайджанские позиции.

Очередную, особенно циничную провокацию попытались совершить армянские НВФ на земле Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, – они использовали собаку-камикадзе, рассказали в Минобороны АР.

Попытка теракта была направлена против азербайджанских военных, которые несли боевое дежурство в направлении Ходжавендского района.

Боевики прикрепили к ошейнику собаки самодельную бомбу, управляемую на расстоянии. Затем животное заставили отправиться к позициям ВС АР.

Однако, благодаря внимательности азербайджанских военнослужащих, СВУ не было приведено в действие.

"Мы категорически осуждаем данную провокацию. Это действие, противоречит протоколу Конвенции о запрещении и ограничении применения отдельных видов обычного оружия, мин, минных ловушек и других устройств"

– Минобороны АР

В ведомстве обратили внимание на аморальность использования животных для покушения на убийство, подчеркнув, что произошедшее нельзя квалифицировать иначе, чем теракт.