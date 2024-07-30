Первые студенты прибывают в Карабахский университет в Ханкенди

В Азербайджане с 16 по 22 сентября идет процесс прибытия студентов Карабахского университета в город Ханкенди. Вскоре начнется первый учебный год в университете, созданном на освобожденных территориях Азербайджана.

Карабахский университет в Ханкенди готов к старту первого учебного года, сейчас идет процесс прибытия студентов.

Регистрация и размещение студентов в общежитии вуза проводится с 16 сентября. Для студентов организован инфотур, чтобы они могли ознакомиться как с университетом, так и с городом Ханкенди.

"Процесс прибытия студентов в Ханкенди будет продолжаться поэтапно до 22 сентября"

– рабочая группа университета

Всего в этом году учиться в новом вузе в Карабахе будут 1200 студентов, преподавательский состав насчитывает 150 человек.

"Поскольку это первый учебный год в университете, первая неделя будет ознакомительной. Обучение начнется с 23 сентября"

– министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев