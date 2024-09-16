Вестник Кавказа

В Ханкенди проходит первая свадьба

В Ханкенди проходит первая свадьба
Сегодня спустя много лет в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди проходит первая свадьба – невеста и жених, молодой азербайджанский писатель, уже познакомились с центром обновленного города.

Сегодня в одном из ресторанов Ханкенди пройдет первая за много лет свадебная церемония бракосочетания молодого писателя, члена Союза писателей Азербайджана Фархада Керимли.

Семья Керимли проживает в Шуше, однако посоветовавшись с родственниками, писатель решил сыграть свою свадьбу в Ханкенди, назвав это знаковым событием и в его жизни, и в жизни обновленного города, передает Sputnik Азербайджан.

Перед церемонией бракосочетания члены семей молодоженов и родственники посетили Шехидляр хиябаны в Шуше, а затем отправились на прогулку по Джыдыр дюзю. Приехав в Ханкенди, они прогулялись по центру города, после чего направились в ресторан, где и пройдет свадебная церемония.

Власти Шуши уже предоставили молодым 4-комнатную квартиру.

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