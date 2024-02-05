Берег реки Егорлык укрепят на Ставрополье после оползня

Власти Ставропольского края анонсировали работы по укреплению берега реки Егорлык. В четверг, 9 февраля, в этом месте сошел оползень

В Ставропольском крае в течение ближайших дней приступят к укреплению берега реки Егорлык. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Накануне из-за повторного оползня в станице Новотроицкой обрушился участок берега реки Егорлык по улице Егорлыкской. (...) Поручил в ближайшие дни начать берегоукрепление, чтобы защитить дорогу и строения"

– Владимир Владимиров

По его словам, после этого планируется приступить к поиску системного решения проблемы.

В частности, глава края отметил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов, включая выкуп находящихся в зоне риска домов и изменение русла реки.