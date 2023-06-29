Оползень снес в Черное море часть берега Тамани

На Кубани затяжные дожди буквально смыли в море часть черноморского побережья в районе Таманского полуострова – под воду ушел берег между Веселовкой и Артющенко, и это уже второй случай.

В Темрюкском районе Краснодарского края на Таманском полуострове мощный оползень обрушил в Черное море часть берега шириной как минимум в 10 метров, сообщает "Кубань 24".

Оползень случился между поселками Веселовка и Артющенко – как полагают ученые, его причиной могли стать дожди и ливни, зарядившие в регионе. Вода спровоцировала утяжеление почвы, после чего она начала сползать, передает "АиФ-Юг".

Местные власти успокаивают население, утверждая, что оползень локальный. Тем не менее, в декабре прошлого года он уже проявил себя именно в этом месте - опасный участок тогда огородили, но потом посчитали, что угрозы нет, и барьер сняли.

Оползни как результат проливных дождей на Кубани случаются нередко – ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в конце декабря очередной природный катаклизм случился в курортном Сочи: на железнодорожные пути сошел оползень, который вызвали затяжные дожди.