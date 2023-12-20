Оползень перекрыл часть железнодорожных путей в Сочи

Очередной природный катаклизм сегодня случился в курортном Сочи – на железнодорожные пути сошел оползень, который вызвали затяжные дожди, поезда идут по соседней колее.

Сегодня в Сочи на железнодорожные пути сошел оползень, который вызвали затяжные дожди в регионе, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Как выяснили прибывшие на место ЧП специалисты, причиной катаклизма стало переувлажнение грунта, который сполз на пути из-за обильных осадков, передает "АиФ-Юг".

На место оползня немедленно были направлена специальная техника и бригады рабочих, которые занимаются расчисткой участка, движение поездов не останавливалось – для его организации была задействована соседняя колея, которая не пострадала от катаклизма.

Сбоев в расписании железнодорожного транспорта оползень не вызвал, тем не менее, техники проводят обследование склона, чтобы найти оптимальное решение по его укреплению.