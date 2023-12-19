Ураган в Сочи: рухнули десятки деревьев, повреждены здания и водопровод

В Сочи устраняют последствия сильного ураганного ветра. В результате непогоды рухнули по меньшей мере 80 деревьев, а также поврежден магистральный водопровод и 10 зданий. Проблемы с электричеством возникли почти у 12 тыс человек.

В Сочи продолжаются работы по устранению последствий урагана, обрушившегося на город накануне. Об этом сказано в Telegram-канале мэра города.

Поврежден магистральный водопровод

В центре курорта сошел оползень и повредил магистральный водопровод, в результате чего на нескольких улицах возникли проблемы с водоснабжением

"Специалисты водоканала оперативно устраняют серьезную нештатную ситуацию в центре Сочи. В частности, в результате обильных осадков, наблюдаемых на курорте в течение последних суток, в районе переулка Горького в Центральном районе произошел оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм"

– водоканал Сочи

Завершить восстановительные работы планируется до 20:00.

"На время ликвидации ситуации перебои с водоснабжением могут наблюдаться в домах по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и на переулке Горького. Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20.00"

– горводоканал

Десятки деревьев рухнули

Из-за сильного ветра порывами до 28 метров в секунду в городе также рухнули более 80 деревьев и получили повреждения около 10 домов.

"В работах участвуют все экстренные и оперативные службы города"

– мэр города

Алексей Копайгородский также подчеркнул, что с проезжей части оперативно убирают упавшие деревья. Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники/

"Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника"

– Алексей Копайгородский

В администрации курорта рассказали, что в течение 24 часов в центре Сочи выпало 35 миллиметров дождя, а в горном кластере - 45 миллиметров снега.

"Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 французских и многоквартирных домах повреждена кровля. Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, работы выполняют ремонтные бригады. Основные работы по ликвидации последствий стихии"

– сочинская администрация

Из-за непогоды за запасные аэродромы в другие города были вынуждены направить 21 самолет. Сочинский аэропорт работает по фактической погоде, зимние пляжи закрыты из-за 6-балльного шторма.

Проблемы с электричеством

В свою очередь, в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю рассказали, что в настоящее время перебои с энергоснабжением наблюдаются почти у 12 тыс местных жителей.

"В четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находится до 11800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередач"

– пресс-служба ведомства