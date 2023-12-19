Непогода в Сочи: закрыты пляжи и лыжные трассы

Погода в Краснодарском крае сегодня ухудшилась. В Сочи на побережье шторм, в горах снегопад и ветер, опасность лавин. Пляжи, канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты.

В Сочи в субботу закрыли все пляжи и лыжные трассы на горнолыжных курортах, канатки не работают - бушует штормовая погода.

Так, «Красная Поляна» на 23 декабря закрыла все трассы для катания в связи с вероятностью схода лавин. На «Розе Хутор» сегодня не работают подъемники «Заповедный Лес» и «Кавказский экспресс», другие функционируют по погодным условиям, проблемы создает сильные ветер. Разгул стихии ожидается после полудня. Третий сочинский горный курорт «Газпром Поляна» закрыл для гостей «Альпику», в настоящее время работает только канатка А1 на «Лауре».

Неблагоприятная погода в Сочи и на Кубани в целом продлится минимум все выходные. Порывистые ветер и обильные осадки в виде дождя и снега обещаны метеорологами. Штормовые волны на море сделали недоступным посещение зимних пляжей. Есть вероятность подъема воды в реках к вечеру 23 декабря.