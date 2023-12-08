Единый ски-пасс в Сочи поступит в продажу 23 декабря

В ближайшую субботу в Сочи откроются продажи единого ски-пасса на все горные курорты. Стоимость начинается от 4,7 тыс рублей.

Кататься на склонах трех курортов по единому ски-пассу вскоре можно будет в Сочи.

Единый ски-пасс на "Розу Хутор", "Газпром" и "Красную Поляну" начнут продавать с 23 декабря. Приобрести его можно в кассе любого из сочинских курортов.

Ски-пасс на день действует до 16:00 часов. Есть стоимость для взрослого составляет 4700-6300 рублей, цена зависит от сезона катания. Для детей единый ски-пасс предлагается за 2500-3300 рублей.

Ски-пасс на семь дней стоит от 27 тыс рублей для взрослого, от 13,6 тыс - для ребенка.

Также туристам предложат абонемент на весь сезон, он обойдется в 72,6 тыс рублей для взрослых и вдвое дешевле для тех, кому еще нет 18 лет.

Кроме того, лыжники и сноубордисты могут купить ски-пасс на несколько дней - от двух до восьми.

По любому из абонементов турист сможет кататься на любой из трасс, которые будут открыты в день катания. Больше всего трасс предлагает курорт "Роза Хутор" - свыше 100 км.