Роза Хутор: горнолыжный сезон открыт

Сегодня на курорте «Роза Хутор» начался сезон катания. В настоящее время гостях курорта доступны 15 трасс. В январе туристы получат возможность кататься и на трассах "Роза Хутор", и на трассах соседней "Альпики".

Сезон катания сегодня стартовал на курорте "Роза Хутор" в горах Сочи.

"8 декабря на курорте официально стартует горнолыжный сезон 2023/24. В первую очередь можно протестировать трассы, расположенные на северном склоне хребта Аибга"

– Роза Хутор

Туристам уже доступны 15 трасс на различной высоте. Сегодня состоялся первый в сезоне спуск с отметки Роза Пик.

Новинки сезона 2023-2024

На "Розе Хутор" этой зимой будут действовать 9 пунктов проката снаряжения. Также гостям курорта доступен бесплатный ски-сервис - там лыжи смажут парафином и проведут другое необходимое обслуживание инвентаря.

В этом сезоне будет открыто 105 км трасс различной сложности. На курорте будут работать 32 подъемника.

"Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК "Альпика-сервис"

– пресс-служба

Таким образом, при наличии единого ски-пасса или двух ски-пассов туристы смогут кататься по трассам двух сочинских курортов.

"В течение сезона на "Роза Хутор" будут действовать специальные предложения, включая скидку 50% на детское снаряжение и оборудование для вечернего катания"

– Роза Хутор