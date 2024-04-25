Полмиллиарда рублей будет потрачено в Сочи на ликвидацию последствий оползней

Власти Сочи вложат более 500 млн рублей на восстановление городской инфраструктуры после произошедших в этом году оползней.

Сочи продолжает восстанавливаться после масштабных оползней, которые произошли в нынешнем году. Городские власти намерены потратить на ремонт разрушенной инфраструктуры свыше 500 млн рублей. Информация об этом была озвучена пресс-службой администрации курорта.

"Более 500 миллионов рублей выделены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Сочи. Благодаря дополнительной помощи из бюджета Краснодарского края в нынешнем году будут выполнены аварийно-восстановительные работы на трех участках в двух внутригородских районах"

– пресс-служба администрации Сочи

Отмечается, что сейчас восстановление идет в Центральном и Лазаревском районах.

По словам вице-мэра города Светланы Калининой, город имеет сложный рельеф, поэтому требуется определенный инженерный подход к восстановлению разрушенных территорий. Таким образом, власти планируют в будущем предотвращать глобальные последствия оползней.

После того, как будут завершены ремонтные работы, городские власти преступят к созданию новых объектов городской среды.