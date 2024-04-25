В центре Сочи благоустроят сквер за 60 млн рублей

Средства курортного сбора пойдут на благоустройство сквера с мемориалами в центре Сочи. В сквере появятся новые лавочки, фонари, клумбы.
В Сочи Комсомольский сквер планируется реконструировать в этом году.
«В нем расположен памятник ландшафтного искусства – уголок Венчагова, а также мемориалы военной истории. Поручил подойти к работам в историческом центре Сочи с особой тщательностью»
– глава Сочи Алексей Копайгородский
На проведение работ выделено свыше 60 млн рублей - все это средства курортного сбора. В планах обновление тротуаров, установка современного освещения, новые лавочки, озеленение.
В Сочи курортный сбор взимается с туристов в 2024 году в размере 50 рублей в сутки.