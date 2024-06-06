Пляжи Черного и Азовского морей могут исчезнуть через 20 лет

Ростовские климатологи бьют тревогу - прибрежные зоны Черного и Азовского морей через пару десятилетий могут обрушиться из-за деятельности человека и климатических изменений.

Территория набережных Черного и Азовского морей могут значительно сократиться через 20 лет. Причиной уменьшения станут изменения климата, которые приведут к повышению уровня воды в морях. Информацию об этом озвучил доцент Южного федерального университета, климатолог Александр Иошпа.

"Повышение температуры привело к тому, что часть ледников интенсивно тает, в связи с чем на протяжении долгих лет повышается уровень мирового океана. Постепенно вода будет разрушать берега Азовского и Черного морей"

- Александр Иошпа

Он также отметил, что изменения будут происходить также по вине человека, так как большая часть территории подвергается распахиванию. Ученый добавил, что сейчас необходимо заняться укреплением береговой линии, чтобы в последствие не пострадала туристическая сфера.

"Сейчас государство направляет большие средства на развитие туризма на Азовском и Черноморском побережьях, однако в первую очередь нужно восстанавливать береговую черту. Если эта работа не будет проводиться или будет проводиться неправильно, например, посредством выкладки камней, которые потом тоже размоет, то впоследствии мы получим сильный экономический удар"

- Александр Иошпа

Кроме этого, климатолог рассказал о необходимости засеивания земель, чтобы избежать их опустынивания. В частности, в Ростовской области часть территорий отводится под пастбища. Чаще всего выпас животных происходит несанкционированно. Таким образом, образуется большое количество пыли и песка.

По словам ученого, посадка лесополос и прочие мероприятия, способны укрепить береговую линию Черного и Азовских морей.